Сергей Широков: "Новогоднее настроение не чувствуется, у СКА еще две тяжелые игры"

Нападающий СКА Сергей Широков после матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга" (4:0) подчеркнул, что в целом игра была ровная. Он также добавил, что новогоднее настроение пока не чувствуется, так как у команды еще впереди две встречи.

– В принципе, игра была ровная, первые два периода играли туда-сюда, на тоненького. В третьем здорово, что забили два быстрых гола, стало проще играть, – приводит официальный сайт СКА слова Широкова. - Использовали численное преимущество – 3:0 – и все, наверное, стало ясно. Все бились до конца, выполняли тренерскую установку. Хорошая победа.

– Не ожидали, что шайба выскочит на пятак в моменте с вашим голом?

– У нас есть задание играть активно против защитников. Шайба вылетела, бросил – гол. Мне неудобно, но и вратарю тоже неудобно было. Здорово, что забили.

– Чувствуется ли новогоднее настроение в этой поездке? Поздравляете ли легионеров с Рождеством?

– Их уже поздравили – Рождество у них было вчера, а американцев у нас нет. Новогоднее настроение не чувствуется – у нас еще две тяжелые игры. Будет непросто в Екатеринбурге, как и всегда, там команда играет хорошо дома. В Минске надо поквитаться за домашнее поражение. Готовимся, а отмечать будем уже после последней игры.

В текущем сезоне Широков провел 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 35 (15+20) очков.

СКА 27 декабря сыграет с "Автомобилистом", 29-го – с минским "Динамо".