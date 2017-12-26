Сергей Широков: "Новогоднее настроение не чувствуется, у СКА еще две тяжелые игры"

Нападающий СКА Сергей Широков после матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга" (4:0) подчеркнул, что в целом игра была ровная. Он также добавил, что новогоднее настроение пока не чувствуется, так как у команды еще впереди две встречи.
– В принципе, игра была ровная, первые два периода играли туда-сюда, на тоненького. В третьем здорово, что забили два быстрых гола, стало проще играть, – приводит официальный сайт СКА слова Широкова. - Использовали численное преимущество – 3:0 – и все, наверное, стало ясно. Все бились до конца, выполняли тренерскую установку. Хорошая победа.
– Не ожидали, что шайба выскочит на пятак в моменте с вашим голом?
– У нас есть задание играть активно против защитников. Шайба вылетела, бросил – гол. Мне неудобно, но и вратарю тоже неудобно было. Здорово, что забили.
– Чувствуется ли новогоднее настроение в этой поездке? Поздравляете ли легионеров с Рождеством?
– Их уже поздравили – Рождество у них было вчера, а американцев у нас нет. Новогоднее настроение не чувствуется – у нас еще две тяжелые игры. Будет непросто в Екатеринбурге, как и всегда, там команда играет хорошо дома. В Минске надо поквитаться за домашнее поражение. Готовимся, а отмечать будем уже после последней игры.
В текущем сезоне Широков провел 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 35 (15+20) очков.
СКА 27 декабря сыграет с "Автомобилистом", 29-го – с минским "Динамо".
Дополнительная информация
https://www.ska.ru/news/view/sierghiei-shirokov-novoghodnieie-nastroieniie-ieshchie-dvie-ighry/