Сергей Широков: "Много требований. Стараемся выполнять все"

Нападающий "Авангарда" Сергей Широков после раскатки в Рованиеми рассказал, как проходят сборы, и что команда будет отрабатывать в ходе второго матча на предсезонке. Напомним, сегодняшняя игра с "РоКи" начнется в 21.30.

- Готовимся так же, как и к первому, стараемся выполнять все, что от нас требуют, – цитирует Широкова официальный сайт "Авангарда". – Много нового для всех ребят, много мелочей, на которые тренеры обращают внимание, так что будем стараться выполнять установку и играть как можно правильнее.

– В игре команда показывает высокие скорости, жесткий прессинг – этого требуют?

– Требований много: как правильно держать клюшку, как перестраиваться, как подкатиться. Это все в голове сидит, надо просто тренировать все, надеюсь, что к началу сезона будет уже у всех это отлажено до автоматизма, и мы не будем обращать на это внимания, а будем концентрироваться на игре.

– Импровизация в такой системе допускается?

– Импровизация всегда допускается, как без нее? Без нее не было бы хоккея. Нужно просто делать правильные вещи в правильных местах, не терять шайбу на синей линии, не обрезаться, не удаляться, здесь все просто. Будем работать.