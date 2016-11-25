Сергей Широков: "Игра с "Йокеритом" была тяжелая, вязкая"

Нападающий СКА Сергей Широков считает, что команда не лучшим образом сыграла с "Йокеритом" во вчерашнем матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 Б). Тем не менее он доволен, что удалось набрать 2 очка.

– Олег Знарок назвал игру худшей в сезоне. Как вы считаете?

– Мне сложно судить, я вышел на лед после большого перерыва, - цитирует пресс-служба клуба Широкова. - Тяжелая игра, вязкая. "Йокерит" хорошо действовал, а мы какие-то моменты не реализовали, отсюда такой счет. Здорово, что выиграли и взяли два очка. Будем готовиться дальше – все говорят, что это не самая лучшая наша игра.

– За счет чего у "Йокерита" дважды получилось отыграться?

– Сложно сказать, нужно разобрать матч – нам расскажут, в чем дело. Возможно, немного потерялась концентрация, потому что такие голы пропускать, наверное, нельзя. Будем над этим работать, готовиться к следующим играм.