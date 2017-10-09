Сергей Плотников: "Все ждут, когда закончится победная серия СКА? Ну, пусть ждут"

Нападающий СКА Сергей Плотников поделился впечатлениями от победы над "Спартаком" (4:0). Он отметил, что в рекорде армейцев из Санкт-Петербурга виновата Олимпиада.
– В прошлый раз забили "Спартаку" пять, в этот раз – четыре.
– Сколько мы могли, столько и забили, наверное, но старались. "Спартак" хорошо оборонялся. Особенно в первом и третьем периодах. Не давали реализовать свои моменты. Хорошо, что во втором периоде вышли заряженными и вовремя забили.
– Весь третий период играли в большинстве, но так и не реализовали. Дацюка и Херсли не хватало?
– Немножко, наверное, не наиграны сочетания. Пришлось с ходу все придумывать. Может, если бы было чуть больше времени, что-нибудь придумали бы. Какие-то комбинации. Не хватило просто времени.
– Над командой как будто не довлеет победная серия.
– Ну да. Мы играем не то чтобы спокойно, просто не думаем о том, сколько мы выиграли. Стараемся отдаваться в каждом матче, в каждой смене, показывая свой лучший хоккей. Тем более что впереди Олимпиада, и каждый хочет попасть туда.
– Вся остальные в КХЛ ждут, когда уже это все закончится.
– Ну, пусть ждут.
– Шипачев не играет в "Вегасе". Не пора ли ему домой?
– Не пора. Человек играет первый сезон. Нужно ему немножко времени адаптироваться. Все у него будет в порядке.
– Реально ли одержать 56 победы подряд?
– Это очень сложный вопрос. Давайте будем думать об этом, когда будет 51.
– Знаете, какой рекорд был у ЦСКА по победам подряд?
– 36? (на самом деле 39 – прим. "СЭ")
– Дергачева отдали "Спартаку", и вместо 5:0 – 4:0. Может, еще пару человек отдать, и будете на равных?
– Мы не можем всех отдать. (Игорь ЕРОНКО)