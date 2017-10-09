Сергей Плотников: "Все ждут, когда закончится победная серия СКА? Ну, пусть ждут"

Нападающий СКА Сергей Плотников поделился впечатлениями от победы над "Спартаком" (4:0). Он отметил, что в рекорде армейцев из Санкт-Петербурга виновата Олимпиада.

– В прошлый раз забили "Спартаку" пять, в этот раз – четыре.

– Сколько мы могли, столько и забили, наверное, но старались. "Спартак" хорошо оборонялся. Особенно в первом и третьем периодах. Не давали реализовать свои моменты. Хорошо, что во втором периоде вышли заряженными и вовремя забили.

– Весь третий период играли в большинстве, но так и не реализовали. Дацюка и Херсли не хватало?

– Немножко, наверное, не наиграны сочетания. Пришлось с ходу все придумывать. Может, если бы было чуть больше времени, что-нибудь придумали бы. Какие-то комбинации. Не хватило просто времени.

– Над командой как будто не довлеет победная серия.

– Ну да. Мы играем не то чтобы спокойно, просто не думаем о том, сколько мы выиграли. Стараемся отдаваться в каждом матче, в каждой смене, показывая свой лучший хоккей. Тем более что впереди Олимпиада, и каждый хочет попасть туда.

– Вся остальные в КХЛ ждут, когда уже это все закончится.

– Ну, пусть ждут.

– Шипачев не играет в "Вегасе". Не пора ли ему домой?

– Не пора. Человек играет первый сезон. Нужно ему немножко времени адаптироваться. Все у него будет в порядке.

– Реально ли одержать 56 победы подряд?

– Это очень сложный вопрос. Давайте будем думать об этом, когда будет 51.

– Знаете, какой рекорд был у ЦСКА по победам подряд?

– 36? (на самом деле 39 – прим. "СЭ")

– Дергачева отдали "Спартаку", и вместо 5:0 – 4:0. Может, еще пару человек отдать, и будете на равных?

– Мы не можем всех отдать. (Игорь ЕРОНКО)