Сергей Плотников: "Старались подстроиться под игру "Динамо"

Форвард СКА Александр Дергачев поделился мнением об итогах матча регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (3:1).

– Сложная игра. У "Динамо" хорошая команда. Когда сменила тренера, то прибавила в физике. Сложнее против них стало играть, – сказал Плотников. – Но это даже лучше. Такие игры нас подготавливают к плей-офф. Нужно всегда возвращаться, идти в борьбу, выигрывать борьбу.

– По ходу матча казалось, что СКА протирается к игре "Динамо", благодаря чему не дал забить больше и забил сам. Так ли это?

– Да, старались подстроиться под ту игру, которую нам предлагали. Старались искать слабые места. Если бы реализация была получше, игралось бы полегче.

– Было больше борьбы сегодня? Что было с Мироновым.

– Мы друг на друга обиделись, но после игры помирились.

– Вы упали за воротами, что там было?

– Так получилось, что мне на ногу приземлились неудачно. Такое бывает.

– Лед на ноге – следствие этого?

– Все хорошо, ничего не случилось.

– Как поздравили Кетова с днём рождения?

– Лицом в торт не стали макать, чтобы он не обиделся. С хорошим настроением уйдёт из раздевалки. (Игорь Новиков)