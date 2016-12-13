Сергей Плотников: "Сокращение КХЛ? Можно пойти другим путем, вариантов много"

Нападающий сборной России Сергей Плотников не считает, что его СКА слишком легко даются матчи в КХЛ. По его словам, не совсем правильно сокращать число команд в лиге.

– Все говорят, что со СКА не интересно играть в этом чемпионате, потому что команда всех крупно обыгрывает. Вы сами говорили не так давно, что не хватает уровня сопротивления соперников.

– Может, меня немного не так поняли. Суть в том, что не всегда легко играть даже со слабыми соперниками, потому что к каждому матчу нужно готовиться и понимать, что любая команда может дать бой и нужно полностью выкладываться в игре. В этом плане нам тоже тяжело и работать нужно по полной программе каждый матч.

– Есть ощущение, что вы и ваши соперники из разных лиг?

– Есть ощущение, что игра идет, и что мы точно победим. Когда ведем в игре с крупным счетом, понимаем, что соперник ничего не может противопоставить. А заранее никто не думает, что эта команда слабая и нам будет легко играть.

– Не поддерживаете идею о сокращении КХЛ?

– Не мне это решать. Если скажу, что лигу нужно сокращать, какие-то команды могут обидеться, и это будет неправильно. Все ребята хотят играть.

– Тогда как поднять конкурентоспособность этих команд?

– У нас есть боссы, которые знают, что делать. Может, пойти каким-то другим путем, через ввод иностранцев. Вариантов много. Нужно выбрать лучший. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)