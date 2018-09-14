Сергей Плотников: "Ротация на каждого влияет по-разному. Мне – тяжело"

Нападающий СКА Сергей Плотников после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Спартаком" (2:1) отметил, что ротация в команде ему мешает.

– Важно забить первую шайбу в сезоне, – сказал Плотников. – Чем больше оттягиваешь, тем сложнее играть, потому что не чувствуешь уверенности. Хорошо, что голевые моменты у меня есть. Когда не чувствуешь уверенности, стараешься играть попроще, и вариантов у меня было немного. Хотелось хоть какую-нибудь засунуть. Так и забил.

– Идет ли ротация в команде на пользу?

– На каждого влияет по-разному. Кому-то тяжело без игровой практики и уверенности, а кто-то выходит, когда выпускают, и показывает свою состоятельность. Если говорить про меня, то мне тяжело, потому что хочется постоянно быть в игре, чувствовать ее. Чем больше игрового времени, тем легче играть и больше удается. В передачах и бросках голова лучше думает. (Игорь Еронко)

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