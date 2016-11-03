Сергей Плотников: "Переживаю за Витю Тихонова"

Нападающий СКА Сергей Плотников высказал мнение о том, что Виктору Тихонову необходимо забросить одну-две шайбы, чтобы преодолеть психологический барьер, связанный с затянувшейся безголевой серией. По словам форварда, Тихонов каждый день усердно работает на тренировках.

– Честно говоря, переживаю за Витю Тихонова, потому что, в первую очередь, он очень хороший человек, – приводит "Р-Спорт" слова Плотникова. – И всегда хочется, чтобы у таких людей все было хорошо. Витя работает каждый день, старается, все придет. Просто ему нужно забить один-два гола, расслабиться, и тогда уже полностью игра пойдет.

В 19 матчах в составе СКА в текущем сезоне на счету Тихонова одна заброшенная шайба и две голевые передачи.