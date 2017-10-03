Сергей Плотников - о победе над "Локомотивом" со счетом 6:1: "Нельзя сказать, что нам легко дался этот результат"

Нападающий СКА Сергей Плотников после победы над "Локомотивом" (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что остался не совсем доволен своей игрой. Он также добавил, что у него всегда зашкаливают эмоции, когда он возвращается в Ярославль.

Напомним, 27-летний хоккеист выступал за "Локомотив" с 2012 по 2015 год.

– Вы победили, но радости на лицах не видно.

– Наверное, подустали, – приводит официальный сайт СКА слова Плотникова. - Уже готовимся к следующей игре, не расплескиваем эмоции.

– Никита Гусев сказал, что команда хотела, чтобы вы отличились.

– Я не совсем доволен своей игрой. Конечно, нужно было забивать раньше, реализовывать свои моменты. Нужно с чего-то начинать. Надеюсь, сегодня была отправная точка.

– Впереди "Салават". Какие мысли об этом матче?

– Ничего особенного, будем смотреть, что покажут тренеры, и готовиться играть на победу, как обычно.

– Вы несколько лет отдали "Локомотиву".

– Могу сказать, что приятно возвращаться сюда, каждый раз эмоции зашкаливают. Провел здесь три хороших года, которые вспоминаю с хорошим настроением, с улыбкой. Всегда рад быть в Ярославле и видеть, как болеют за "Локомотив".

– По счету победа далась вам легко.

– Не стал бы так говорить, мы уважаем своего соперника. Мы лучше реализовали свои моменты и не позволили хозяевам забить в большинстве. Наверное, поэтому такой хороший результат.