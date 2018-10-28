Сергей Плотников: "Нельзя сказать, что это был необыкновенный матч"

Нападающий СКА Сергей Плотников после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Слована" (7:0) отметил, что было приятно сыграть в новой обстановке. Встреча прошла в Вене в рамках KHL World Games. Впервые в истории лига сама организовала проведение вынесенных матчей.

– От игры остались только положительные впечатления, - отметил Плотников. - Иногда стоит переносить матчи потому, что приятно очутиться в новой атмосфере, на новом стадионе с новыми болельщиками. Это придает свежих эмоций. Полезно играть такие матчи. К сожалению, не было времени, чтобы посмотреть Вену. Мы старались больше отдыхать и готовиться к игре.

– Чувствовали, что на СКА возложена особая миссия в связи с проведением этих матчей?

– Нельзя сказать, что это был необыкновенный матч. Мы к игре готовились в штатном режиме. Она была вынесенной, что придало нам дополнительных эмоций.

– Обидно, что ЦСКА забил "Словану" на два гола больше, чем ваша команда?

– Ни в коем случае. Нам самое важное выиграть. Полезно для нас и то, что сегодня не пропустили. Спасибо нашему вратарю.

– У СКА в последних матчах были проблемы с атакой. Что помогло?

– Сегодня немного разгрузились, не поехали на раскатку, вышли на легкую пробежку, потом повеселились с мячом. Плюс когда-то у нас должно дело пойти.

– Если у вас получится сыграть с клубом НХЛ, то с каким именно хотелось бы, с "Питтсбургом" и "Аризоной"?

– Без разницы. С обоими.

– Также эмоционально поздравили с первым голом в сезоне Олега Ли, как и ранее Андрея Кузьменко?

– Да, я на скамейке кричал больше всех. (Михаил Зислис)