Сергей Плотников: "Не заморачиваюсь по поводу попадания на Олимпиаду"

Нападающий СКА Сергей Плотников после победы над "Куньлунем" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что его команде не повезло с реализацией моментов. Он также добавил, что не заморачивается по поводу попадания в состав сборной России на Олимпиаду-2018.

Отметим, что в этой встрече Плотников забросил 2 шайбы и отдал 1 результативную передачу.

– "Куньлунь" в ноябре, когда вы победили 8:1, и "Куньлунь" сегодня – разные команды?

– Та же самая команда. Просто в прошлый раз нам больше повезло с реализацией моментов, – сказал Плотников. – Сейчас было сложнее – много бросали, но не заходило. Хорошо, что забили в большинстве и довели матч до победы.

– Насколько велика была помощь Шестеркина сегодня?

– У нас оба вратаря играют отлично. Вся команда, как единый коллектив, но они действуют особенно хорошо.

– Чем удивил "Куньлунь"?

– Не ожидали, что они быстро отыграются после второго гола. Подсдали, но потом снова начали наращивать обороты, много бросать и атаковать. Поэтому и пошли голы – соперник устал.

– СКА уже выиграл дивизион. Как найди мотивацию на оставшиеся матчи?

– Наш главный тренер всегда находит для нас мотивацию. А победа в дивизионе второстепенна. Главное – выигрывать каждый новый матч.

– 25 января объявят окончательный состав на Олимпиаду. Ждете эту дату?

– Не заморачиваюсь по этому поводу. Хочу показывать свою игру здесь и сейчас. А то, что будет потом – будет потом.

– Следующая игра с "Локомотивом". Насколько для вас приципиально забить бывшему клубу?

– Принципиально просто забивать – неважно кому. Всегда приятно это делать. Сегодня мне отдавали великолепные передачи. Нельзя не поблагодарить партнеров. (Сергей ЯРЕМЕНКО)