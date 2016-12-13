Сергей Плотников: "Есть сожаление, что не смог закрепиться в "Питтсбурге"

Нападающий сборной России Сергей Плотников отметил, что пока не знает, вернется ли из СКА в НХЛ. Также он обозначил свою роль в петербургском клубе.
– Какая у вас функция в своем звене?
– Какой-то конкретной роли нет, просто мы знаем, кто что делает на льду, кто больше работает в обороне, кто куда и где открывается. С начала сезона мы это отрабатываем.
– Есть сожаление, что не смогли закрепиться в "Питтсбурге" и выиграть с командой Кубок Стэнли?
– Сожаление, конечно, есть. Хотелось большего, но такова жизнь. Я здесь, это уже в прошлом.
– Не жалеете, что потратили сезон на эту попытку? Могли бы здесь его провести.
– Нет. Я не жалею. Потому что набрался опыта. Плохой опыт тоже опыт. Были плюсы, которые мне помогают сейчас, и будут помогать в будущем.
– Вы выкупали контракт сами или клуб это сделал?
– Клубы НХЛ такого не делают.
– Это ведь очень большие деньги. Полмиллиона долларов.
– Я бы не стал говорить о такой сумме, да и какая разница?
– Сделаете еще одну попытку заиграть в НХЛ?
– Рано об этом говорить. Пока нет никаких мыслей на этот счет. Контракт со СКА действует еще год. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)