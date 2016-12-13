Сергей Плотников: "Базовые клубы для сборной? Берут тех, кого считают нужным"

Нападающий сборной России Сергей Плотников не считает, что СКА и ЦСКА можно называть базовыми для национальной команды. По его словам, в сборной оказываются только сильнейшие хоккеисты.

– Как вы относитесь к тому, что СКА и ЦСКА стали базовыми клубами сборной?

– Я бы вообще не стал говорить про базовые клубы. Берут тех, кого считают нужным. Если в ЦСКА сильные ребята – почему их не брать?

– А вы держите в уме, что в СКА вас готовят не только к победе в Кубке Гагарина, но и на чемпионате мира? Может, есть вероятность попасть вашим звеном на Олимпиаду?

– Стараюсь не думать о будущем. Есть сегодняшний день и ближайшая игра, надо думать о ней. Все поочередно. Сначала ты подходишь к плей-офф, потом, даст бог, в нем победишь, затем чемпионат мира. Если будешь заранее думать – будет большое давление.

– Сейчас именно на ваше звено все смотрят как на ударное в сборной, потому что оно и по именам, и по опыту, и по титулам, и по очкам лидирует. Готовы к такой ответственности?

– Да, мы готовы показывать свой максимум. Но, опять же, не стал бы говорить только о нас, потому что в сборной все ребята сильные, и каждый может себя проявить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)