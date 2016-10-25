Сергей Орешкин: "Я против тренера-иностранца в сборной России"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин уверен, что сборной России не нужен иностранный тренер. Также он признался, что хотел бы съездить на стажировку в "Детройт".

– C другими тренерами почти не общаюсь, - цитирует пресс-служба ВТБ Орешкина. - Хотя нам тоже было бы полезно собираться, как это делают коллеги из Финляндии, той же Швеции. Учиться никогда не поздно. Учиться надо каждый день.

– Сейчас популярно мнение, что тренерскому штабу нашей сборной на Кубке мира не хватило опыта игры на маленьких площадках. И что не помешал бы маститый тренер-иностранец, у которого как раз можно было бы этому поучиться.

– По поводу тренера-иностранца – я против. Консультанта, чтобы показал, как это все может быть – можно. Но главным ставить иностранца – зачем? У нас огромная страна. Есть свои люди. Возможно, стоило бы туда послать кого-то поучиться, как это финны и шведы делают. Поэтому они и двигаются вперед, потому что постоянно учатся. И норвежцы с датчанами тянутся за ними.

– А вы сами не хотели бы съездить на стажировку за океан?

– Я планировал в этом году – не получилось. Может быть, в следующем получится. Хочу в "Детройт" съездить, посмотреть, как там все это выглядит.