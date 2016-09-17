Сергей Орешкин: "Всегда верю в победу "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Спартаком" (3:2 Б) поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу. Он отметил, что до конца верил в итоговый успех, передает из Лужников корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ.

– Поздравляю всех с победой, – начал Орешкин. – Болельщики во много подстегнули нас сегодня. Опять тяжелое начало, долго вкатываемся, не можем разобраться. А потом через работу, через правильную игру дотянули до конца.

– Серию буллитов вышел начинать один из самых молодых игроков "Динамо" Клим Костин. Как приняли это решение?

– Он ведущий игрок сборной России 1999 года рождения. У него очень хорошая психология. Он может выдать.

– После таких матчей вы больше команду хвалите или ругаете?

– Все вместе.

– С чем связана масштабная ротация состава?

– У "Динамо" все по плану. Идем дальше.

– До конца верили, что команда сможет забить?

– Я всегда верю.

– Что почувствовали, когда забили?

– Это работа от первой и до последней секунды.

– Показывали ли команде матч Канада – Россия? Потому что "Динамо" очень похоже начало игру.

– Мы даже не показывали "Спартак".

– Почему?

– Мы выходили на войну.

– Что думает об овертаймах три на три?

– Введут – будем играть.