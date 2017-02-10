Сергей Орешкин: "В плей-офф мы рассчитываем на всех своих ребят"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин рассказал о том, что не имеет предпочтений по соперникам в первом раунде плей-офф. На данный момент московская команда занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции.

– Следите ли за потенциальными соперниками по первому раунду плей-офф?

– Нет. Мы готовимся к каждому ближайшему сопернику. Понятно, что в КХЛ сейчас все хотят биться и выигрывать. Других команд нет.

– Ваши потенциальные соперники – "Торпедо" и минское "Динамо". С кем вам больше понравились матчи в регулярном чемпионате.

– Мы два раза проиграли "Динамо". С "Торпедо" тоже было тяжело. Но в плей-офф все играют по-другому. Здесь другая подготовка команд и качество игры. Вот к чему мы будем стремиться. У меня нет предпочтений относительно соперника. ЦСКА, СКА, "Торпедо"… Все начинают с нуля.

– Расскажите о физических кондициях хоккеистов. Как дела у травмированного Мэта Робинсона? В какой форме он подойдет к плей-офф?

– Желательно, чтобы он нам помог, но это зависит от него, от восстановления. Повторное обследование покажет, когда ему можно начинать тренироваться. Могу сказать только то, что мы рассчитываем на всех ребят. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)