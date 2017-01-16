Сергей Орешкин: "В концовке матча напряглись, но не хватило времени"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после поражения от "Ак Барса" (1:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что его команда уступила из-за плохой реализации моментов. По словам Орешкина, в конце встречи команде не хватило времени, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Все сложилось от реализации моментов, – подчеркнул Орешкин. – У нас было три хороших момента, которые мы не использовали. В конце напряглись, но не хватило времени.

– Было два момента, после которых судьи долго смотрели повторы, и оба они закончились не в пользу "Динамо". Есть обида или претензии к арбитрам?

– Это судейские дела. Матч проигран, идем дальше.

– Вы сами что думаете о незасчитанном голе "Динамо"?

– Надо сначала посмотреть этот эпизод.

– Какие были эмоции у команды на незасчитанный гол, и что говорили ребятам в этот момент, как мотивировали не сдаваться?

– Игра идет шестьдесят минут, до последней секунды. Бывает, что выиграют и проигрывают за одну секунду. Надо бороться, и главное – хотеть.