Сергей Орешкин: "В Европе игрокам 2 - 3 раза объясняешь, и этого достаточно, а в России все нужно постоянно повторять"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин рассказал о проблемах, с которыми столкнулся при переезде в Россию из Венгрии в 2011 году. В конце карьеры хоккеиста он перебрался в чемпионат Венгрии, где и повесил коньки на гвоздь и начал тренерскую деятельность.

– В первый год в России было сложно, - цитирует пресс-служба ВТБ Орешкина. - Проявлялось это в отношении к работе. Я-то уехал в Европу в 29 лет и прожил там всю сознательную жизнь, начал свою тренерскую карьеру. Приезжал, конечно, домой раз в год в отпуск – навестить. Но это совсем не то. А начав работать здесь, быстро ощутил разницу. Там ты два-три раза объясняешь, и этого достаточно. Здесь же все нужно постоянно повторять, разъяснять. Есть такие игроки, которые уже в молодом возрасте считают, что все могут и умеют. И им тяжело доказать обратное. Доказывать удается только через работу. Через пряники и кнуты.

– Получается, что вы активную тренерскую карьеру начали почти в 50 лет. Достаточно поздно.

– Да, в 50, но не считаю, что это поздно. Я поработал в Европе, начал там в 44, кажется. Занимался с детьми в Венгрии, потом в Румынии, затем опять вернулся в Будапешт в "Ференцварош" главным. Прошел, получается, все – от детей до высшей стадии, до главного тренера команды КХЛ.