Сергей Орешкин: "Стыки есть и будут в хоккее, но самое главное – головой больше думать"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин считает, что жестких стыков в хоккее не избежать, но главное - думать головой. Также он отметил, что большое значение имеет контроль шайбы.

– Конечно, следил за Кубком мира, - цитирует пресс-служба ВТБ Орешкина. - Хоккей двигается вперед. Он стал очень быстрым. И не только в плане движения, но и в плане головы. Особенно это касается родоначальников игры – канадцев.

– Сейчас в КХЛ пошла тенденция оказывать как можно большее силовое воздействие на соперника, а между тем канадцы на Кубке мира показали, что чем больше ты контролируешь шайбу, тем меньше нужды применять хиты.

– Естественно: контроль шайбы – это основное. Правильная оценка эпизодов и контроль означают, что ты владеешь ситуацией, ведешь игру.

– Лично вы стремитесь к такой вот игре? "Динамо" в числе самых хитующих команд лиги.

– Игра есть игра. Стыки есть и будут, но самое главное – головой больше думать. От этого приходят и моменты, и голы. Просто бегать и биться можно и медведей научить. Они тоже на коньках катаются.