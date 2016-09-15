22:19 15 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Орешкин: "Слава Богу, в "Динамо" есть молодые игроки"

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Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Сочи" посетовал, что его подопечные не смогли сохранить преимущество. Он добавил, что планирует максимально использовать молодых игроков, передает из "Парка легенд" корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ.

– Не реализовали много моментов, – отметил Орешкин. – В концовке недоработали. Может быть, где-то были слишком самоуверенны. Будем разбирать и смотреть.

– "Динамо" стало меньше забивать, с чем это связано?

– Раз на раз не приходится. Над этим надо работать и не опускать руки.

– Сегодня дебютировал 17-летний Клим Костин. Это необходимость?

– Мы и в прошлом году подтягивали молодых игроков. Будем и в этом. Слава Богу, что они есть.

– Это политика клуба?

– Да.

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