Сергей Орешкин: "Сейчас в КХЛ нужно уже играть с кровью"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (3:5) отметил, что в турнире настал момент, когда необходимо играть на пределе возможностей. По словам наставника, в этой встречи у его команды не получилось дожать соперника.

- "Сочи" с победой. Два периода не выполнили установку, результат на табло вы видели, - приводит пресс-служба сочинцев слова Орешкина. - Третий период уже, конечно, поменяли, но до конца, естественно, не смогли дожать. Много ошибок, много опять незабитых голов... Были моменты, но в таких матчах нужно уже играть с кровью, у нас это не получилось.