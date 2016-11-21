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Сергей Орешкин: "Причиной поражения "Динамо" стали удаления и проблемы с реализацией моментов"

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Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от магнитогорского "Металлурга" (0:5) отметил, что в первом периоде соперники демонстрировали относительно равную игру. По словам специалиста, причинами поражения стали удаления и масса неиспользованных моментов.

– "Металлург" хочу поздравить с победой, – приводит пресс-служба "Металлурга" слова Орешкина. – При относительно равной игре в первом периоде потом сказались полученные удаления и масса неиспользованных моментов. Отмечу хорошую игру вратаря соперника. В итоге – 0:5.

– Почему сегодня остановили свой выбор именно на этом голкипере и почему не выпускали Еременко?

– Еременко начнет. Он после травмы, после болезни – все в совокупности. Долгое время восстанавливался. Вот в Челябинске начнет. Почему не Лазушин? Все должны отрабатывать свое.

– За два месяца у вас шесть матчей без заброшенных шайб. Какое может быть объяснение?

– Мы это знаем. Где-то произошел психологический надлом. Никто не может сказать, что они не стараются или не работают. Но по итогу нам не хватает именно в завершающих моментах.

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/press/club-news/387258/

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