23:16 28 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Орешкин: "Последние игры мы подтащили при поддержке болельщиков"

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Главный тренер "Динамо" Сергей Орешкин после победы над "Витязем" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ (3:0) посетовал на проблемы с большинством. По словам Орешкина, счет встречи говорит сам за себя, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Последние игры мы подтащили при поддержке болельщиков. Спасибо им, – сказал Орешкин. – У нас, конечно, много ошибок и есть проблемы с большинством. Но мы работаем над этими компонентами. А в целом, счет сегодня говорит сам за себя.

– Денис Кокорев уже готов играть на сто процентов? И оцените его действия сегодня?

– Вы сами все видели. Денис отыграл первый матч и забил.

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