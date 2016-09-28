Сергей Орешкин: "Последние игры мы подтащили при поддержке болельщиков"

Главный тренер "Динамо" Сергей Орешкин после победы над "Витязем" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ (3:0) посетовал на проблемы с большинством. По словам Орешкина, счет встречи говорит сам за себя, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Последние игры мы подтащили при поддержке болельщиков. Спасибо им, – сказал Орешкин. – У нас, конечно, много ошибок и есть проблемы с большинством. Но мы работаем над этими компонентами. А в целом, счет сегодня говорит сам за себя.

– Денис Кокорев уже готов играть на сто процентов? И оцените его действия сегодня?

– Вы сами все видели. Денис отыграл первый матч и забил.