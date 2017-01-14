Сергей Орешкин: "После третьего гола игроки "Динамо" раскрепостились"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после победы над "Ладой" (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что от второго периода у него остались двоякие впечатления. По словам Орешкина, в первом и третьем периодах команда хорошо сыграла в атаке, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– В первом и третьем периоде была хорошая игра в атаке, комбинационная, – подчеркнул Орешкин. – Старались все сделать правильно, создавать моменты. От второго периода осталось двоякое впечатление. Где-то была осторожность. Хорошо, что мы грамотно сыграли в обороне. Не попадались на контратаки, а потом наши болельщики, как всегда, нас подстегнули. Третий гол забили, и ребята уже раскрепостились.