20:19 | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Орешкин: "Пока неизвестно, сыграет ли Миронов со СКА"

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Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Автомобилистом" (4:1) отметил, что когда его команду захлестывают эмоции игроки совершают ошибки.

– Поздравляю ребят и болельщиков с победой, но по ходу игры, когда захлестывают эмоции, и много желания – совершаем ошибки, провал в средней зоне, и в своей зоне было много потерь, и в зоне атаки, – сказал Орешкин. – Но характер и желание все равно вырабатывается.

– Какой шанс сыграть у Миронова сыграть со СКА?

– Он работает, тренируется. Но пока не скажу. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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