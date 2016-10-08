Сергей Орешкин: "По работе команды у меня нет особых претензий"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после поражения минского одноименного клуба (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался недоволен началом встречи. По словам наставника, команда не смогла реализовать свои моменты.

– Поздравляю минское "Динамо" с победой. Большое спасибо нашим болельщикам, которые приехали в Минск поддержать нас в большом количестве – это хоть какая-то, но помощь, - цитирует Орешкина официальный сайт минского "Динамо". – Мы полностью проиграли первый период. Сначала не вошли в игру, потом перестроились, создавали моменты, но не могли их довести до разумного завершения. В принципе, это и не дало нам заработать положительный результат. По работе команды у меня нет особых претензий. Да, может быть, где-то в тактике чуть мобильней была команда "Динамо" из Минска. Мы старались их сдержать, но сегодня это не очень получалось.