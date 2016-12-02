Сергей Орешкин: "По поводу Кашпара лучше спросить генерального директора"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после победы над "Югрой" (6:0) рассказал, что его команда начинает выходить из спада. Он добавил, что вопрос по будущему Лукаша Кашпара лучше задавать генеральному директору.

– Болельщиков и ребят с победой. То, что мы в последнее время пытались донести, все выполнили. Опять много удалений, то семь, то пять, будем это искоренять.

– Ваша команда снова победила, забросила много шайб. Можно сказать, что психологический спад, в котором "Динамо" пребывало некоторое время, преодолен? Вы это чувствуете?

– Естественно, все идет и от нас, и от ребят. У нас единый коллектив, и потихонечку начинаем выползать. Правильно оценили ситуации.

– Сегодня большинство у команды особенно удалось.

– Оно и до этого получалось. Просто были огрехи, которые мы дорабатываем.

– По Кашпару есть новости?

– Этот вопрос лучше задать генеральному директору. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)