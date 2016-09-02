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Сергей Орешкин: "Опасения есть всегда - главное настроить "Динамо"

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Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сибирью" (4:1) поблагодарил болельщиков за поддержку, а команду за самоотдачу, передает из "Парка легенд" корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ. Для бело-голубых эта победа стала стала пятой в нынешнем сезоне.

- Спасибо болельщикам за поддержку, - начал Орешкин. - Сегодня все очень хотели выиграть. Поздравляю команду с победой.

- Вишневский и Цветков играли после перерыва. Когда стоит ожидать возвращение Миронова?

- Все будут возвращаться. Травмированные готовятся.

- Команда настраивается отдельно на каждый матч. Нет опасений, что не удастся настроиться на матч с "Авангардом"?

- Опасения есть всегда, главное подготовить ребят. Они бьются друг за друга. Ошибки всегда бывают. Железо ломается, а люди - не железные.

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