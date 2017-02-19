Сергей Орешкин: "Нет ничего страшного в ошибках судей - тренеры тоже ошибаются"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после совещания с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым отметил важность подобных мероприятий. Наставник бело-голубых добавил, что важно найти взаимопонимание между арбитрами и команда по ходу Кубка Гагарина.

– Все возможные спорные моменты разобрали, тренерам их показали, – приводит официальный сайт лиги слова Орешкина. – А мы в свою очередь расскажем об этом игрокам, чтобы они были готовы. Серьезных изменений нет, это простые нюансы, но важно знать о них. Важно, что проводятся такие встречи судейского департамента КХЛ с тренерами. Это хорошо.

Главное, чтобы был общий язык. Да, у нас возникали спорные моменты по ходу регулярного чемпионата, но здесь не нужно забывать про человеческий фактор. Нет ничего страшного – все ошибаются, тренеры тоже. В плей-офф каждый будет выполнять свою работу: игроки, тренеры и судьи, главное всем делать это хорошо.