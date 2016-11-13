Сергей Орешкин: "Не сомневаюсь ни в одном игроке "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после поражения от ЦСКА (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ оценил дебют вратаря Александра Заливина, а также посетовал на то, что команду преследуют травмы. Также Орешкин подчеркнул, что у него нет сомнений ни в одном игроке команды.

– Армейцев с победой. Моим ребятам спасибо, с 0:3 вылезли, – подчеркнул Орешкин. – Помогла поддержка болельщиков. Целым составом мы сыграли не так много матчей, никак не можем собраться, травмы преследуют. Ребята это понимают и стараются идти до конца.

– Оцените дебют Александра Заливина и что скажете по капитанству Дениса Кокарева?

– Заливину спасибо, бился за свое имя, за команду. Что касается Кокарева – это наше внутреннее дело.

– Ваша команда не уступила по игре СКА, но в итоге проиграла. То же самое с ЦСКА. Часы будете менять?

– Счастье будет рядом, если стукнуло снарядом. Будем работать.

– На этой неделе ваша команда играла с лидерами чемпионат, СКА и ЦСКА. Какая встреча была тяжелее?

– Обе игры нелегкие, потому что соперники титулованные. Мы потихоньку стараемся подняться вверх. Обе игры важные, они проиграны, но достойно.

– Были ли сомнения, выпускать Заливина или нет?

– У меня нет сомнений ни по одному из игроков нашей команды. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)