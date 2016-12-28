23:26 28 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Орешкин: "Матч ЦСКА - "Динамо" получился интересным для болельщиков"

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Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после поражения от ЦСКА (3:5) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что игра получилась интересной. Также Орешкин заявил, что голкипер команды Александр Еременко пропустил вторую встречу кряду из-за болезни.

– Интересная игра для болельщиков, реализованное большинство с обеих сторон, – приводит "Р-Спорт" слова Орешкин. – В последние восемь минут мы побежали забивать, вытаскивать игру и попали на контратаки. Еременко не играет уже два матча из-за болезни, а игру Заливина я оцениваю достойно.

Лукаш Кашпар тяжело входит, но видно, что он старается. Их звено с Мартиньшем Карсумсом и Алексеем Терещенко неплохо сыграло.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161228/1114373147.html

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