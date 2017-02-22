Сергей Орешкин: "Легких матчей не будет. Надо терпеть и работать"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после победы над "Торпедо" (1:0 ОТ) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина заявил, что остался доволен тем, как его команда сыграла в атаке, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Счет в серии стал 1:0 в пользу столичного клуба.

– Легких матчей не будет, все будут такие, – подчеркнул Орешкин. – Надо терпеть и работать.

– С Мироновым, которому сильно попала шайба, все в порядке?

– Он же играл.

– В последних матчах "Динамо" неважно начинало, но дожимало соперников в третьем периоде. Что помешало сейчас?

– Это плей-офф. Все хотят выиграть. Моменты создавались, были две штанги.

– Вы довольны, как команда играла в атаке?

– Да.