Сергей Орешкин: "Каждый матч дается "Динамо" очень непросто"

Главный тренер "Динамо" Сергей Орешкин после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Северсталью" (2:1 ОТ) отметил, что команда отдала очень много сил в предыдущем матче со СКА. По словам специалиста, сейчас каждая встреча дается игрокам непросто, но все без исключения бьются до конца.

– Не все получилось, но в конце дожали соперника, – сказал Орешкин. – Ребята старались, играли на эмоциях. Много сил отдали в матче со СКА. Спасибо болельщикам, которые нас поддерживали и находятся рядом. Сейчас тяжело выходит, но стараемся, бьемся до конца.

– Сейчас пошла атака на ваш клуб со стороны КХЛ, которая обложила "Динамо" штрафами после матча со СКА. Тяжело приходится?

– Я к штрафу никакого отношения не имею. Не знаю, что вам ответить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)