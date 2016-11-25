Сергей Орешкин: "К самоотдаче "Динамо" претензий нет, а вот реализация..."

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Салавата Юлаева" (1:2) посетовал, что его команда не смогла реализовать свои моменты. Наставник добавил, что команде нужно продолжать работать.

– Поздравляю уфимский хоккей с праздником и с победой, – сказал Орешкин. – Хорошая быстрая игра получилась, множество моментов. К работе, самоотдаче, характеру претензий нет. А вот реализация пока оставляет желать лучшего.

– Как будете исправлять проблему с реализацией? Может быть, появятся новые нападающие в команде?

– Что делать? Для начала попробуем звенья поменять. И продолжать работать. Надо в ребят уверенность вселять. (Вадим АМИНОВ)