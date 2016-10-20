Сергей Орешкин: "Игроки "Динамо" не выполнили тактическое задание на матч с "Сибирью"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после поражения от "Автомобилиста" по буллитам (2:3) заявил, что его подопечные допустили слишком много ошибок и не выполнили план на игру.

– Поздравляю "Автомобилист" с победой. Сумбурная игра, много ошибок допустили, не выполнили тактическое задание. Все.

– Недонастрой на соперника сегодня был со стороны ваших подопечных?

– Нет. (Алексей МАКСИМОВ)