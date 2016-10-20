Сергей Орешкин: "Игроки "Динамо" не выполнили тактическое задание на матч с "Сибирью"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после поражения от "Автомобилиста" по буллитам (2:3) заявил, что его подопечные допустили слишком много ошибок и не выполнили план на игру.
– Поздравляю "Автомобилист" с победой. Сумбурная игра, много ошибок допустили, не выполнили тактическое задание. Все.
– Недонастрой на соперника сегодня был со стороны ваших подопечных?
– Нет. (Алексей МАКСИМОВ)
MAKKOR
Твари еще и комменты удаляют, своих сотрудников поучи лучше ошибок не делать
21:14
MAKKOR
Кто у СЭ работает журналистами??? Чьи то родственники, любовницы - где профессионалы, надоели эти ляпы
21:13
saiga
Команда "Динамо" играло с командой "Автомобилист" , тактическое задание игроки не выполнили на матч с "Сибирью"? Что-то новенькое во всемирной истории хоккея! Или просто очередная (залипуха) от дилетантского оператора псевдо-спортивного сайта?
20:46