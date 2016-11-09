Сергей Орешкин: "Игра состоит из ошибок. "Динамо" их больше совершило"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (2:3) отметил, что его команда совершила больше ошибок, чем соперник.

– Игра состоит из ошибок, – сказал Орешкин. – Мы их, наверное, больше совершили. Ребятам спасибо за работу.

– У вас были смены через двадцать секунд. Так важно было сохранить темп?

– Для нас важно, чтобы все находились в игровом тонусе.

– Какие у вас были претензии к судьям?

– Не буду обсуждать эту тему. У меня нет вопросов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)