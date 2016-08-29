Сергей Орешкин: "Динамо" выполнило то, что могло"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над "Локомотивом" (3:2) подчеркнул, что его команда продолжает допускать ошибки. По словам специалиста, в этой игре бело-голубые сделали то, что могли.

- Хотелось бы поздравить всех с началом сезона – и болельщиков "Локомотива", и болельщиков "Динамо", которые приехали нас поддержать, - приводит пресс-служба железнодорожников слова Орешкина. - Конечно, для хозяев результат не такой, как хотелось бы, но это хоккей, это игра, надо идти дальше. По нашей игре: выполнили то, что могли выполнить, ошибки у нас есть, будем над ними работать.

- Вы выиграли много матчей по ходу подготовки к сезону, сейчас выиграли три матча уже в сезоне. Такая серия давит или мотивирует?

- У нас очень длинная скамейка, не надо никого мотивировать: если ты работаешь и выполняешь задание, значит, ты в составе. У всех есть шанс, все его стараются использовать.