Сергей Орешкин: "Динамо" выбирается из сложной ситуации"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после победы над рижскими одноклубниками (2:1 Б) посетовал на большое количество нереализованных моментов. Он добавил, что бело-голубые начали переворачивать ситуацию.

– Основное, что хотелось выделить: все ребята бились друг за друга. Сейчас тяжело, но потихоньку выползаем из сложной ситуации. Все, что просим – до них доходит. У нас много нереализованных моментов, это не так легко психологически. Ребятам спасибо.

– Почему поменяли Еременко? У него травма?

– Врачи посмотрят и скажут. Пока не знаю.

– Лазушин вышел и сразу попал под меньшинство, выиграл серию буллитов, здорово вошел в игру.

– Конечно, здесь нет вопросов.

– В последних четырех матчах не идет реализация.

– Я же сказал, это давит, в голове откладывается.

– Сейчас важно дотянуть до паузы или постараетесь уже в следующем матче перевернуть ситуацию?

– Мы уже начали ее переворачивать. Пауза – это для работы. Психологические вопросы неотъемлемы в нашей работе, но все равно, чем раньше – тем лучше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)