Сергей Орешкин: "Динамо" уже поверило в победу над ЦСКА в основное время и упустило ее"

Главный тренер "Динамо" Сергей Орешкин после победы над ЦСКА (3:2Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда провела встречу небезошибочно. По словам Орешкина, "Динамо" в определенный момент поверило в победу в основное время, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Хочу сказать спасибо ребятам и болельщикам, которые нас поддерживали, – рассказал Орешкин. – Нам нужна была победа. Все сейчас переживают. Мы очень старались, но были и ошибки, не без этого. В результате игра перешла в серию буллитов: уже поверили в победу и упустили ее в результате.

– У вас был Артем Федоров, но он не играет. Вы не забыли о нем?

– У него была травма и поэтому он давно не играл. Пусть сначала войдет в игру, а там посмотрим.

– Оцените игру Зайцева. А также хотелось бы узнать, отсутствие Сопина и Рыбакова связано с тем, что они провели неудачный выезд?

– Да. Ротация есть и будет. Молодым тоже надо расти. А Зайцев хорошо сыграл в суперсерии.