Сергей Орешкин: "Динамо" старается вернуть игру прошлого сезона"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после победы над "Медвешчаком" (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что считает новоиспеченного капитана команды Андрея Миронова достойным нашивки.

– Игра состоит из ошибок, нюансов и моментов и правильно выполненного рабочего задания, – подчеркнул Орешкин. – Это более-менее получилось сделать. Мы стараемся найти вернуть ту игру, которая у нас была в прошлом сезоне и в начале этого. Спасибо ребятам за работу.

– Почему вы доверили именно Миронову капитанскую нашивку? Все-таки это совсем молодой парень.

– А почему нет?

– В команде есть более опытные игроки.

– Я не считаю, что он не опытный. Андрей уже давно выступает в "Динамо" и доказывает своей работой, что достоин этого. Поэтому я решил выбрать капитаном его.

– Довольны своим выбором?

– Да, конечно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)