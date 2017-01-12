Сергей Орешкин: "Динамо" совершило много тактических ошибок"

Главный тренер "Динамо" Сергей Орешкин после победы (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что ему было сложно вытягивать эмоции из своих хоккеистов.

– Трудная игра. Мы понимали, что сопернику нужна победа. Тяжело было вытаскивать эмоции. Совершили много тактических ошибок. Первые два гола спасли, а потом стали подыгрывать друг другу. Старались, работали и довели до победного конца.

– У вас получается идеальное расписание. Как вам календарь?

– Для кого-то он трудный, для кого-то полегче. Мы играли в Китае, а они на следующий день с "Витязем". Мы выполняем свою работу как можем, стараемся. Если расслабляемся, все идет по-другому.

– Чем объяснить, что после Нового года вы выдали уверенную серию из пяти побед?

– Задачи и цели мы знаем и работаем. Приехали домой, здесь свои болельщики, они нас гонят вперед.

– Их было маловато для первого домашнего матча.

– Сказываются праздники.

– Как вам игра Кашпара?

– Он втягивается. Болел, потом травмы были. Но он старается, и последние матчи показывает результат. Пока такой, как вы видели, а потом, надеюсь, усилит игру. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)