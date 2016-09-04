Сергей Орешкин: "Динамо" проиграло "Авангарду" в тактическом плане"

Главный тренер "Динамо" Сергей Орешкин после поражения от "Авангарда" (2:3Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда провалила первый период в тактическом плане, передает корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ. Отметим, что московский клуб потерпел первое поражение в нынешней регулярке.

– Поздравляю "Авангард" с победой, – сказал Орешкин. – Интересная игра. Мы провалили первый период в тактическом плане. Довели до буллитов. Могли забить и выиграть, но немного не повезло. Спасибо болельщикам за поддержку. Идем дальше, ничего не остановилось.

– Это был самый сложный матч в этом чемпионате?

– Всегда тяжело. К любому сопернику надо готовиться на 100 процентов.

– Бремя лидерства давило?

– Мы проиграли в тактическом плане. Будем смотреть, разбираться, разговаривать.