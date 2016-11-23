Сергей Орешкин: "Динамо" преследует злой рок"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора" (2:1 ОТ) отметил, что его команде не везет при реализации моментов. Для бело-голубых эта победа стала второй в выездной серии.

- Спасибо болельщикам, которые приехали в Челябинск нас поддержать, - приводит пресс-служба "Трактора" слова Орешкина. - Спасибо ребятам, которые выполнили задание. Но рок у нас продолжается, доходит до смешного, что не можем забить. Я думаю, все встанет на свои места. Спасибо всем за работу.

- "Динамо" лучше всех в КХЛ играет в овертаймах. Не случайно?

- Если работаем, то над всем. Что тут еще можно сказать. Нужно еще больше концентрации, еще больше ответственности. Пока выполняем.