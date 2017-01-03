Сергей Орешкин: "Динамо" повезло больше, чем "Авангарду"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после победы над "Авангардом" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его подопечные смогли победить благодаря лучшей реализации моментов. Омичи идут на втором месте на "Востоке", "Динамо" – пятое на "Западе".

– Сегодня была нелегкая игра, с обеих сторон напряженная, – сказал Орешкин. – Все понимали, что после праздников надо вкатываться. И чем быстрее, тем лучше. Нам, может, больше повезло, реализовали свои моменты. Постарались грамотно и четко сыграть в обороне. И довели игру до конца.

– Какие вопросы у вас возникли, когда "Авангард" забил шайбу?

– Вопрос был только один – вне игры. До этого было – не просвистели. Забили гол. Поэтому мы и просили посмотреть этот эпизод.

– Из последних 15 матчей, "Динамо" 10 проведет дома. Есть ли задача занять третье место на Западе?

– Задачи есть всегда. Нужно их выполнять. Идти до конца, работать и работать.

– Готовились к "Авангарду" как к особо принципиальному сопернику?

– К каждому сопернику готовится команда. Тщательно разбираем игру соперников, не только "Авангарда". И тех, кто ниже в таблице, и тех, кто выше. Это основная работа – грамотно донести до ребят как играет команда в обороне, средней зоне, нападении. Это основы. (Анна ЛЕВЧЕНКО)