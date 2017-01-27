Сергей Орешкин: "Динамо" не хватило свежести в матче против "Магнитки"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от магнитогорского "Металлурга" (1:2) отметил, что его команде не хватило реализации моментов. По словам специалиста, в прошлом матче бело-голубые выглядели свежее.

– Нам не хватило свежести, которая была в предыдущем матче, а также реализации моментов, – рассказал Орешкин.

– Еременко остался в запасе из-за прошлого матча?

– Непонятный для меня вопрос. У нас работает коллектив. Когда работает коллектив, то работают все вместе.

– Вы знали, от кого ждать опасности, но не справились со звеном Коваржа, в частности с Мозякиным. Почему?

– Если вы смотрели матч, вы видели: Вишневский поскользнулся в первом случае. Два момента у соперника - и в результате два гола. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)