Сергей Орешкин: "Динамо" не хватило свежести в матче против "Магнитки"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от магнитогорского "Металлурга" (1:2) отметил, что его команде не хватило реализации моментов. По словам специалиста, в прошлом матче бело-голубые выглядели свежее.
– Нам не хватило свежести, которая была в предыдущем матче, а также реализации моментов, – рассказал Орешкин.
– Еременко остался в запасе из-за прошлого матча?
– Непонятный для меня вопрос. У нас работает коллектив. Когда работает коллектив, то работают все вместе.
– Вы знали, от кого ждать опасности, но не справились со звеном Коваржа, в частности с Мозякиным. Почему?
– Если вы смотрели матч, вы видели: Вишневский поскользнулся в первом случае. Два момента у соперника - и в результате два гола. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)