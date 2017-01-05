16:52 | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Орешкин: "Динамо" лучше реализовало голевые моменты"

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Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сибирью" (5:2) остался доволен игрой. По словам наставника, ошибались все, но подопечным повезло больше.

– Сегодня была очень интересная игра для зрителей, а для тренеров это был валидольный матч. Было много голевых моментов, которые мы лучше реализовали, грамотно сыграли во втором периоде, – цитирует Орешкина пресс-служба "Сибири". – Полезли на чужие ворота и смогли довести дело до конца. Хочу всех ребят поблагодарить. "Сибирь" всегда была очень хорошей командой, у них есть хорошие игроки, но хоккей – это игра, в которой ошибаются все. Мы тоже много ошибались, но нам, наверное, чуть больше повезло.

Что касается давления трибун в адрес Лазушина и обвинений его в симуляции, то замена его на Еременко с этим никак не связана. Лазушин получил травму шейного позвонка в том столкновении с Артюхиным.

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Материалы REN-TV

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