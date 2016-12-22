Сергей Орешкин: "Динамо" доработало и дожало "Торпедо"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над нижегородским "Торпедо" (2:1 ОТ) отметил напряженный характер встречи. Также специалист поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу.

– Хочу поздравить "Торпедо" с праздником и с поднятием стягов великих людей, – приводит официальный сайт нижегородского клуба слова Орешкина. – Это большое дело для клуба и его болельщиков. А по игре могу сказать, что это был интенсивный и интересный матч с обилием борьбы. Отмечу много неиспользованных моментов как у той, так и у другой команды. Мы могли решить исход игры еще в процессе, но в итоге доработали до конца и дожали. Спасибо ребятам.