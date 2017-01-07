Сергей Орешкин: "Было непросто настроить "Динамо" на матч против "Кузни"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над новокфузнецким "Металлургом" (3:0) отметил, что тренерскому штабу было непросто настроить команду на эту встречу. По словам специалиста, третий период матча все расставил по местам.

– Для нас получилась очень тяжелая игра, – приводит пресс-служба новокузнецкого клуба слова Орешкина. – Старались вытащить эмоции. Перед этим были две хорошие игры в Омске и Новосибирске. Было непросто настроить ребят. Третий период все расставил по своим местам.