Сергей Мозякин: "Рекорд – рекордом. Теперь начинаем заново"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" (5:4) поблагодарил всех своих партнеров, тренеров, родных и близких. Забросив в этой встрече свою 429-ю шайбу, 35-летний форвард стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны.

– Во-первых, поздравляем с рекордом!

– Спасибо! Сейчас только закончилась игра, еще не понял, не отошел от матча. Такая игра была: проигрывали два периода, в третьем переломили. Доволен, что выиграли, теперь с хорошим настроением поедем на выезд. Ну а рекорд рекордом. Много чего писали. Я не хотел загадывать, куда-то смотреть вперед. Сейчас уже все свершилось. Я долго к этому шел. Хотелось бы сказать спасибо всем моим партнерам, тренерам, моим родным и близким – без них бы ничего не получилось. Спасибо всем!

– Многие специалисты говорят, что Мозякину и 500 по силам.

– Ну, теперь мы начинаем заново. Свершилось одно – а дальше посмотрим.

– Долго не получалось, когда остановились в одном шаге… Психологически как-то эта цифра давила?

– Возможно. Я старался об этом не думать, но все-таки где-то в голове это было. Спасибо вам за то, что везде пишете про это дело, напоминаете (смеется). Ну а так – справился с волнением. Думаю, что дальше все будет хорошо.

– Забрали шайбу?

– Забрал. Сейчас не знаю, что буду с ней делать. Наверняка как-то украшу. Все-таки такая шайба.

– Может быть, кому-то эту шайбу посвятите?

– Своей семье. Огромное спасибо за поддержку деткам – наверное, это их победа.

– Из этих 429 шайб какая самая памятная?

– 429-я.

– А самую первую помните?

– Честно – нет.

– А когда вы вообще узнали о клубе Михайлова? В каком возрасте?

– Честно говоря, когда подходил к отметке в 400, все стали писать об этом. А до этого я в энциклопедии не заглядывал.