Сергей Мозякин: расклад голов по сезонам

Отметившись голом в ворота "Йокерита", Сергей Мозякин сравнялся с Борисом Михайловым в списке лучших снайперов отечественных чемпионатов. На счету двух бомбардиров по 428 шайб, однако Мозякин при этом провел на 291 игру больше. Партнер Мозякина по звену Данис Зарипов, не забивший в нынешнем сезоне ни одного гола, располагается на шестой строчке, отставая от Владимира Петрова на восемь голов.

Гол "Йокериту" стал для Мозякина четвертым в нынешнем сезоне и 182-м за "Металлург". В составе уральского клуба форвард провел два своих самых успешных сезона (чемпионских для клуба). В чемпионате-2013/14 он набросал 47 шайб, а два года спустя – 43. Еще раз отметки в 40 голов Мозякин достиг в сезоне-2007/08, выступая за "Химик". (Кирилл БУРДАКОВ)

ГОЛЫ СЕРГЕЯ МОЗЯКИНА ПО СЕЗОНАМ