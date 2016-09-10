Сергей Мозякин: расклад голов по сезонам

Отметившись голом в ворота "Йокерита", Сергей Мозякин сравнялся с Борисом Михайловым в списке лучших снайперов отечественных чемпионатов. На счету двух бомбардиров по 428 шайб, однако Мозякин при этом провел на 291 игру больше. Партнер Мозякина по звену Данис Зарипов, не забивший в нынешнем сезоне ни одного гола, располагается на шестой строчке, отставая от Владимира Петрова на восемь голов.
Гол "Йокериту" стал для Мозякина четвертым в нынешнем сезоне и 182-м за "Металлург". В составе уральского клуба форвард провел два своих самых успешных сезона (чемпионских для клуба). В чемпионате-2013/14 он набросал 47 шайб, а два года спустя – 43. Еще раз отметки в 40 голов Мозякин достиг в сезоне-2007/08, выступая за "Химик". (Кирилл БУРДАКОВ)
ГОЛЫ СЕРГЕЯ МОЗЯКИНА ПО СЕЗОНАМ
|
Сезон
|
Клуб
|
Голы
|
|
|
|
|
Регулярный чемпионат
|
Плей-офф
|
Всего
|
2000/01
|
ЦСКА
|
0
|
0
|
0
|
2002/03
|
ЦСКА
|
12
|
0
|
12
|
2003/04
|
ЦСКА
|
21
|
0
|
21
|
2004/05
|
ЦСКА
|
11
|
0
|
11
|
2005/06
|
ЦСКА
|
20
|
1
|
21
|
2006/07
|
Химик
|
27
|
5
|
32
|
2007/08
|
Химик
|
37
|
3
|
40
|
2008/09
|
Атлант
|
34
|
2
|
36
|
2009/10
|
Атлант
|
27
|
1
|
28
|
2010/11
|
Атлант
|
27
|
8
|
35
|
2011/12
|
Металлург Мг
|
20
|
6
|
26
|
2012/13
|
Металлург Мг
|
35
|
2
|
37
|
2013/14
|
Металлург Мг
|
34
|
13
|
47
|
2014/15
|
Металлург Мг
|
27
|
8
|
35
|
2015/16
|
Металлург Мг
|
32
|
11
|
43
|
2016/17
|
Металлург Мг
|
4
|
0
|
4
|
Всего
|
|
368
|
60
|
428
aloveku
5 сезонов в одном клубе, 5 в другом (Химик=Атлант), 5 в третьем, по идее этот сезон должен был распечатать 4ю пятилетку...
18:45