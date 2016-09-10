18:20 | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Мозякин: расклад голов по сезонам

0
0
0
1

Отметившись голом в ворота "Йокерита", Сергей Мозякин сравнялся с Борисом Михайловым в списке лучших снайперов отечественных чемпионатов. На счету двух бомбардиров по 428 шайб, однако Мозякин при этом провел на 291 игру больше. Партнер Мозякина по звену Данис Зарипов, не забивший в нынешнем сезоне ни одного гола, располагается на шестой строчке, отставая от Владимира Петрова на восемь голов.

Гол "Йокериту" стал для Мозякина четвертым в нынешнем сезоне и 182-м за "Металлург". В составе уральского клуба форвард провел два своих самых успешных сезона (чемпионских для клуба). В чемпионате-2013/14 он набросал 47 шайб, а два года спустя – 43. Еще раз отметки в 40 голов Мозякин достиг в сезоне-2007/08, выступая за "Химик". (Кирилл БУРДАКОВ)

ГОЛЫ СЕРГЕЯ МОЗЯКИНА ПО СЕЗОНАМ

Сезон

Клуб

Голы

 

 

 

 

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Всего

2000/01

ЦСКА

0

0

0

2002/03

ЦСКА

12

0

12

2003/04

ЦСКА

21

0

21

2004/05

ЦСКА

11

0

11

2005/06

ЦСКА

20

1

21

2006/07

Химик

27

5

32

2007/08

Химик

37

3

40

2008/09

Атлант

34

2

36

2009/10

Атлант

27

1

28

2010/11

Атлант

27

8

35

2011/12

Металлург Мг

20

6

26

2012/13

Металлург Мг

35

2

37

2013/14

Металлург Мг

34

13

47

2014/15

Металлург Мг

27

8

35

2015/16

Металлург Мг

32

11

43

2016/17

Металлург Мг

4

0

4

Всего

 

368

60

428
0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

aloveku

5 сезонов в одном клубе, 5 в другом (Химик=Атлант), 5 в третьем, по идее этот сезон должен был распечатать 4ю пятилетку...

18:45

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ